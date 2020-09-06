Naim’in baba ocağı müze oluyor

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Süleymanoğlu’nun annesi Hatice Süleymanoğlu’nu Bulgaristan Mestanlı’daki evinde ziyaret etti. Elçi, Süleymanoğlu’nun okul yıllarında taşınıp, Türkiye’ye iltica edene kadar yaşadığı Mestanlı’daki evinin Türkiye’nin desteğiyle müzeye dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında incelemelerde bulundu. Görüşmeye Türkiye’nin Plovdiv Başkonsolosu Hüseyin Ergani de katıldı. Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ile Naim Süleymanoğlu’nun hatırası için yaptırılan heykelin önüne çiçek bıraktı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Naim Süleymanoğlu’nun memleketi Bulgaristan Mestanlı’da annesi Hatice Süleymanoğlu ile görüştü.

‘Bir yılda hazır olur’

Süleymanoğlu’nun evinin müzeye dönüştürülmesi projesinin epeydir var olduğunu ifade eden Başkonsolos Ergani, “Naim Süleymanoğlu’nun ilk doğduğu ev köyde. Yolu bile yok ve terk edilmiş bir köy. Arazi aracıyla bile gitmek zor. İkinci evi Mestanlı’da. Okul yıllarında taşınmışlar. Naim Süleymanoğlu’nun annesi çok duygusal ve yaşlı, herkesle görüşmüyor. Hatice Hanım’ı bu sefer gittiğimizde gördük. Müze yapma düşüncemizi tekrar ilettik. Naim ile ilgili kişisel objeleri bir araya getirip müzeyi kurmak istiyoruz. Mestanlı Belediyesi ile de görüştük. Evin mülkiyeti belediyeye ait. Belediye ile beraber yapacağız. Büyükelçilik de destekliyor. Bir yıl içinde hazır olacağını düşünüyoruz” dedi. Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım da Bulgar basınına yaptığı açıklamada, evin mülkiyetinin belediyede olmasının müze yapımını kolaylaştırdığını belirterek, “Naim Süleymanoğlu, Mestanlı’nın en tanınmış ismi ve Naim’in anısına kurulacak olan müze fikrine tüm kent halkının destek olacağını düşünüyorum” dedi.