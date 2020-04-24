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24.04.2020 - 18:18 |

Nazende Ne Demek? Nazende Sevgilim Kelimesinin Anlamı Nedir?

Azeri Türkçesinde çok sık rastlanılan nazende kelimesi, nazlı ve naz edici gibi anlamlara gelmektedir. Oldukça geniş bir kullanım alanı olduğundan, yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Peki, nazende ne demek? Nazende sevgilim kelimesinin anlamı nedir?

Nazende Ne Demek? Nazende Sevgilim Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türkçede nazlı anlamını taşıyan nazende kelimesi, Azerbaycan Türkçesi'nden dilimize geçen bir kelimedir.

Nazende Ne Demek?

Her ne kadar nazende kelimesi Azerbaycan Türkçesi'nden dilimize girmiş olan bir kelime olsa da kökeni Farsçadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde nazende kelimesi, hoş bir eda anlamını taşımaktadır. Şiir ve şarkılarda nazende kelimesine çok sık rastlamak mümkündür. Kolayca ikna edilemeyen ve gönlü yapılamayan kişiler için nazende kelimesi kullanılmaktadır. 

Nazende Sevgilim Kelimesinin Anlamı Nedir?

İşveli, cilveli ve nazlı gibi farklı anlamlar taşıyan nazende kelimesi, sevgiliyi nitelemek için tercih edilebilmektedir. Nazende sevgilim kelimesi, kişinin tatlılığını tasvir etmektedir. Her geçen gün dilimizde daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmaktadır. Naz yapan kişi anlamını içerdiğinden nazlı kelimesi ile anlamdaştır. Fonetik açıdan son derece etkileyici olan nazende kelimesi, isim olarak kız çocuklarına verilebilmektedir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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