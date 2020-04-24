Nazende Ne Demek? Nazende Sevgilim Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türkçede nazlı anlamını taşıyan nazende kelimesi, Azerbaycan Türkçesi'nden dilimize geçen bir kelimedir.

Nazende Ne Demek?

Her ne kadar nazende kelimesi Azerbaycan Türkçesi'nden dilimize girmiş olan bir kelime olsa da kökeni Farsçadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde nazende kelimesi, hoş bir eda anlamını taşımaktadır. Şiir ve şarkılarda nazende kelimesine çok sık rastlamak mümkündür. Kolayca ikna edilemeyen ve gönlü yapılamayan kişiler için nazende kelimesi kullanılmaktadır.

Nazende Sevgilim Kelimesinin Anlamı Nedir?

İşveli, cilveli ve nazlı gibi farklı anlamlar taşıyan nazende kelimesi, sevgiliyi nitelemek için tercih edilebilmektedir. Nazende sevgilim kelimesi, kişinin tatlılığını tasvir etmektedir. Her geçen gün dilimizde daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmaktadır. Naz yapan kişi anlamını içerdiğinden nazlı kelimesi ile anlamdaştır. Fonetik açıdan son derece etkileyici olan nazende kelimesi, isim olarak kız çocuklarına verilebilmektedir.



