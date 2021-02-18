Nepotizm Nedir, Örnekleri Nelerdir? Nepotizm Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

Nepotizm sözcüğü Nepot kökünden gelir. Nepot sözcüğü Latincede yeğen anlamında kullanılır. Yani Nepotizm sözcüğünün kökeni Latincedir. Nepot sözcüğü aynı zamanda akraba anlamına da gelmektedir. Kelimenin anlamı da akrabalar ile yakından ilgilidir.



Nepotizm Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?



Nepotizm iş yerlerinde haksız atamalar yapmak anlamına gelir. Yani bir işi ehli olan kişiye değil akrabaya vermek anlamında kullanılmaktadır. Nepotizm genelde iş dünyasında sık sık kullanılan bir kelimedir. Halk arasında buna adam kayırma da denir.



Nepotizm Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?



Nepotizm başarılı kişilerin yükselmesini engelleyen bir anlayıştır. Yani işinde usta olan ve terfi etmesi gereken birinin yerini başkası alır. Bu sayede o başarılı kişi aynı yerinde sayarken yerini akraba ilişkisi olan birisi alır.