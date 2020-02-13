Nevşehir, Kayseri ve Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? 13 Şubat hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Kara kış İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. - 30 derecelere kadar düşen sıcaklık değerleri nedeniyle bazı il ve ilçelerde buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar havanın ne kadar soğuk olduğunu göstermek için havaya su attı ve suyun donduğunu görüntüledi. Hava şartlarının olumsuz olması nedeniyle birçok il ve ilçeden de kar tatili haberleri peş peşe geldi. Nevşehir, Kayseri ve Kırşehir'de ikamet eden vatandaşlar okullar bugün tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Nevşehir, Kayseri ve Kırşehir'de tatil edilen il ve ilçeler...

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, 13 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Akın, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını kaydetti.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Gece saatlerinde alınan en son meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının başladığı ve özellikle sabaha karşı artış beklendiğinden 13.02.2020 Perşembe günü İl Genelinde Eğitim ve Öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir” denildi.

KAYSERİ

Kayseri'nin 6 ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okulların tatil edildiği bildirildi.

Bugün de Develi, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde eğitime ara verilmişti.