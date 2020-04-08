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08.04.2020 - 14:47 | | DHA

Nissibi Köprüsü'nde corona virüs denetimi

Türkiye'nin üçüncü en büyük asma köprüsü olan Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Nissibi Köprüsü'nde, jandarma ve sağlık görevlileri tarafından yapılan corona virüs denetimleri havadan görüntülendi.

Nissibi Köprüsü'nde corona virüs denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015 yılında açılışı yapılan ve Adıyaman'ı Hakkari, Bitlis, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin, Van, Diyarbakır ile bağlayan Türkiye'nin üçüncü en büyük asma köprüsü Nissibi Köprüsü'nde, corona virüs tedbirleri kapsamında jandarma ve sağlık görevlileri tarafından denetim yapılıyor.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köprü girişinde oluşturduğu uygulama noktasında sürücülere seyahat izin belgesi soruyor. Araçlarda sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında yolcu olup olmadığı kontrol ediliyor. Sağlık görevlileri ise sürücüler ile beraberindekilerin ateşlerini ölçüyor.

Ekiplerin çalışması havadan görüntülenirken, kurallara uymayan bazı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

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