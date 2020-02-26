Nohut Köftesi nasıl yapılır? Nohut Köftesi tarifi ve malzemeleri
Nohut Köftesi nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Nohut Köftesi konusundaki hünerlerini sergileyecek. Yemeğin yapılmasının ardından kayınvalideler yapılan yemeği puanlayacak. En yüksek puanı alan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olacak. Peki Nohut Köftesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Nohut Köftesi nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Nohut Köftesi yapacak. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler ise Nohut Köftesi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi nedir sorularına yanıt arıyor. Peki Nohut Köftesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
NOHUT KÖFTESİ MALZEMELERİ
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy kırmızı soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kimyon
300 gr. nohut / haşlanmış – kabuğu ayıklanmış
1 yemek kaşığı zeytinyağı
8 – 9 dal taze kişniş
1 adet yumurta
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
2 tepeleme yemek kaşığı nohut unu
2 yemek kaşığı ay çekirdeği
Kızartmak için Malzemeler
Ayçiçek yağı
Tahin Sos için Malzemeler
1 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı tahin
Yarım adet limon suyu
1 tutam susam
NOHUT KÖFTESİ YAPILIŞI:
Tavanızı ocağa alın ve altını açıp ısınmaya bırakın. Isınan tavanıza zeytinyağını ilave edip soğan ve sarımsağı soteleyin.
Yumuşayan soğan ve sarımsağa kimyon ekleyip tuz, karabiberle tatlandırdıktan sonra karıştırın ve kenara alın. Mutfak robotunuzun içerisine nohut, yumurta, kişniş, zeytinyağı, tavada hazırladığınız soğan sarımsak karışımını ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
Pürüzsüz kıvamını bulan harcınıza nohut unu ve ay çekirdeklerini ekleyip spatula yardımı iyice karıştırın. Bu harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp üzerine hafif bastırarak yassı formda köfteler oluşturun. Bir tavanın içerisine 2-3 parmak kalınlığında ayçiçek yağı ekleyin ocağa alıp ısıtın.
Isınan yağda köftelerinizi kızarıncaya kadar pişirip havlu kağıt olan bir tabağa alın ve fazla yağından arındırın. Bir kase içerisinde süzme yoğurt, tahin, limon suyu ve susamı karıştırın. Nohut köftelerinizi bu hazırladığınız sos ile servis edin.