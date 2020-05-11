Normalleşme planı nedir? Kabine Toplantısı'nda ne karar çıkacak? Normalleşme aşamaları neler olacak?

İlk normalleşme adımı olarak, AVM ve berberler 11 Mayıs 2020 yani bugün açıldı. Normalleşme sürecinin devamının nasıl olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda normalleşme süreci ile ilgili kararlar alınması bekleniyor.Peki normalleşme süreci nasıl olacak?

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

AVM ve berberlerin açıldığı gün yapılacak Kabine toplantısında anlık olarak bu kararın yansımaları değerlendirilecek.

65 yaş üstü vatandaşlar için dün uygulanan dört saatlik sokağa çıkma izninde ortaya çıkan durum ile bu iznin devam edip etmeyeceği de toplantıda ele alınacak.

Seyahat yasağının kaldırıldığı yedi büyükşehirde duruma ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ildeki duruma dair değerlendirmelerin ardından bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılabileceği kaydediliyor.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek

Bu karara kesin gözüyle bakılırken sonraki hafta bayrama denk gelen dört günlük sokağa çıkma kısıtlama kararının ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.Toplantıda özellikle bayram sonrası hareketlenmeye başlaması, YKS ve LGS sonrasında ise yoğunlaşması beklenen tatil bölgelerinde alınacak tedbirler de Kabine’ye sunulacak.

Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında turizm sezonunun en az zararla atlatılması için alınacak tüm tedbirler de toplantıda görüşülecek.

Büyükşehirlerde yaşayıp Karadeniz’e hasada gidemeyen üreticiler için çeşitli formüller değerlendirilecek.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazını sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla kılınmasını istediği de ifade edilirken buna izin verilmesinin “şu aşamada” gündemde olmadığına vurgu yapılıyor.

“AVM’ler açıldı, camiler kapalı” eleştirisine, Erdoğan’ın Bilim Kurulu’nu işaret eden ve önerilere göre adım atıldığına vurgu yapan bir açıklama yapabileceği kaydediliyor.