Normalleşme planı nedir? Normalleşme takvimi Türkiye aşamaları - tarihleri son dakika

Corona virüs salgınıyla savaşan Türkiye, olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Günden güne ölen sayısı ve vaka sayısı oldukça azalıyor. Vatandaşlar ise normal hayata dönmek için sabırsızlanıyor. Devlet büyükleri tarafından normalleşme planı hazırlanıyor. Günden güne genişleyen normalleşme takvimi Türkiye aşamaları ve tarihleri ne zaman uygulanacak merak ediliyor. İşte normalleşme planı - normalleşme takvimi Türkiye son dakika haberleri...

NORMALLEŞME PLANI

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehberin daha yayımlandığı kaydedildi.

Madenlerde, şantiyelerde, pazar yerlerinde, bakkallarda, büfe, kantin ve bayilerde, kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinde, ayakkabı ve çanta satışı yapılan yerlerde, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerde, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde, minibüslerde, terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde, kitap ve kırtasiye mağazaları ile oyuncak mağazasında alınması gereken önlemler sitede yer aldı.

Buna göre, bakkallara maskesiz olan ve maskeyi uygun kullanmayan müşterilerin alınmaması istendi.

Madenlerde, zorunlu haller dışında görevli olmayan kişilerin çalışma alanlarına alınmaması gerektiği bildirildi.

Şantiyelerde, kişisel temizlik ve çevre temizliğine dikkat edilip, tedbirlere uyulması gerektiği kaydedildi.

Yine pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması, büfe, kantin ve bayilerde müşterilerin temassız ödeme yapmasının teşvik edilmesi, kasap, manav, kuru yemişçi, balıkçı ve diğer satış yerlerinin her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmesi istendi.

Ayrıca ayakkabı ve çanta satışı yapılan iş yerlerine misafir alınmaması, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyelerin düzenlenmesi, havalandırılması, temizlenmesi, kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçilerde cihaz yüzeylerinin yüzde 70’lik alkolle silinmesi, minibüslerde genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjan ile yapılması; terzi, ayakkabı ve kuru temizlemecilerde müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri istenmesi gerektiği belirtildi.

Yine kitap ve kırtasiye ile oyuncak mağazalarının kapı ve pencerelerinin açılarak sık havalandırılması istendi.

NORMALLEŞME TAKVİMİ TÜRKİYE AŞAMALARI - TARİHLERİ

Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlıyor.

İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos,

üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık,

dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. İşte o aşamalara göre hayatın bazı alanlarındaki normalleşme planı:

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



65 Yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı, olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.

Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.

PAZARLAR



Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs’ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı’da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

AVM'LERDE VALE OLMAYACAK



11 Mayıs’ta açılan AVM’lerde maske takma, ateş ölçme ve sosyal mesafe gibi sıkı kurallar uygulanıyor. Tehlike geçene kadar valeler hizmet dışı olacak. Çünkü en riskli bölüm burası, dolayısıyla vatandaş arabasını kendisi park edecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin. 28 bin öğretmen atamasıyla ilgili verdiği yanıt şu: “20 bin öğretmenin ataması yapılırken pandemi yoktu, süreç normal prosedürle işledi. Mart sonu göreve başlayacaklardı. Okullara zorunlu olarak ara verilip, sokağa çıkma ve 33 ile giriş çıkış yasaklanınca göreve başlamaları okulların yeniden açılışına bırakıldı. Şu anda bu öğretmenlerin başlaması için okul, sınıfın açık olması gerekiyor. Okullar açılır açılmaz mesleki eğitim seminerlerine katılıp görevlerine başlayacak ve maaşlarını alabilecekler.”

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?



Kreşlerin büyük kısmı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı. Bağımsız anaokulları ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 Haziran sonrasında Bilim Kurulu da onay verirse kreş ve anaokullarını açmayı düşünüyor. Özellikle çalışan annelerin mağdur olmaması için.

UÇUŞLARDA MESAFELİ YOLCULUK



İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

Bulaşıyı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

UÇUŞLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Yurtdışı uçuşlarda yolculara, pasaport gibi seyahat karnesi çıkarılacak. Bu yolcuların karnesinde gittikleri şehirler, kaldıkları yerler, kaç gün kaldıkları ayrıntılı olarak yazılacak. Olası bir vaka durumunda yolcunun kaldığı yer, çevresinde temas ettiği kişiler bu kapsamda saptanabilecek. Ülkelerin getirdiği kurallar dikkate alınacak. Test yapılmasını zorunlu tutan ülkelere gidecekler bu kurala uymak zorunda olacaklar ve test sonuçları karnelerine yazılacak. Havalimanında sürekli ve değişik dillerde anonslar yapılarak kurallar hatırlatılacak.



Yabancı yolcularda ise özel sağlık sigortası önkoşulu aranacak. Havalimanına giren yolcu ve çalışanların termal kameralar ile vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak. Havalimanında yolcular için önlemler alındı. Check-in kontuarlarında camekan konulacak, bir yolcudan fazlasının yaklaşmasına izin verilemeyecek. Yolcular güvenlikten geçerken koruma mesafesini koruyacak ve bu durum sürekli denetlenecek. Yurtiçinde sefer sayılarının ilk etapta yüksek olmaması, günlük 1200 uçuşun, bu dönemin başında 300 ile başlanması planlanıyor.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.



AT YARIŞLARI HAZİRANDA



At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.



DİŞÇİLER NE ZAMAN AÇILACAK?



Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.



EHLİYET KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.



Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.