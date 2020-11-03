Katilin kimliği şoke etti! Suç makinesi çıktı

Özel bir televizyon kanalında çalışan Fatma Mavi ile erkek arkadaşı Ergin A., gece Taksim'de bir mekanda oturdular. Daha sonra eve gelen ikili tartışmaya başladı. Ergin A, ifadesinde başka bir kadın yüzünden tartıştıklarını kendisini kaybederek Fatma Mavi'yi boğduğunu ifade etti. Arkadaşı İlkay S.'ye benzin aldıran Ergin A. daha sonra Fatma Mavi'yi yaktığını söyledi. Zanlının daha önce birçok suçtan cezası olduğu da ortaya çıktı. Son dakika gelişmesine göre Ergin A. gözaltına aldı.

'ELLERİMLE BOĞDUM'

İstanbul'da evinde çıkan yangında ölen Fatma Mavi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ergin A. cinayeti "Önce ellerimle boğdum, sonra da benzin dökerek yaktım" diye itiraf etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı evde Fatma Mavi'nin cansız bedenine ulaştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Fatma Mavi'nin son zamanlarda sıkça görüştüğünü tespit ettiği Ergin A.'yı gözaltına aldı. Ergin A.'nın polise verdiği ifadesinde "Aramızda kıskançlık tartışması yaşandı. O an cinnet getirdim. Önce ellerimle boğdum, sonra benzin dökerek yaktım" dediği ortaya çıktı.

KAN DONDURAN İFADE

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Ergin A.'nın "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S. adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktım" dediği öğrenildi.

Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A.'nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S.'yi de gözaltına aldı.