Nuray Sayarı kimdir? Nuray Sayarı kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, gözyaşları içinde eşinden şiddet gördüğünü anlatmıştı. Aşkın Sayarı, eşinin şiddet ve ihanet iddialarını yalanladı. Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' isimli programda burç yorumları yapan Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi. 31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan ünlü astrolog, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Elinde belgeler olduğunu vurgulayan Sayarı, zina davası açacağını dile getirerek, "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese 'merdivenden düştüm' dedim" ifadelerini kullandı. Nuyar Sayarı ve eşi Aşkın Sayarı’nın boşannma davaları bugün gerçekleşti. Aşkın Sayarı, hiçbir suçlamayı kabul etmediğini, Nuray Sayarı’nın herkesle hakaret davası olduğunu, annesinin reddettiğini, kardeşleriyle küs olduğunu anlattı.

Aşkın Sayarı, “İş yerime yüzlerce kadın girip çıkıyor, aldatmadım” dedi.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nuray Sayarı, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Kahireli’dir, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi var. Nuray Sayarı’nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başladı.

Astroloji ve tarot bilimi ile ilgilenmekte olan Nuray Sayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa’nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırdı. Nuray Sayarı, İş adamı Aşkın Sayarı ile 1988 yılında evlendi. Doğuş Sayarı (d.1988) ve Ogan Sayarı (d.2006) adında olmak üzere iki oğlu var