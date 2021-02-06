Günden güne artan şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez bir çocuğa şiddet uygulandı ve Türkiye ayağa kalktı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nurcan Serçe'nin kızına uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyayı salladı. Hem sosyal medyada, haber sitelerinde hem de televizyonda gündeme gelen Nurcan Serçe hakkında arayış başladı. Peki Nurcan Serçe kimdir? Nurcan Serçe tutuklandı mı, kızı öldü mü?

NURCAN SERÇE KİMDİR?

Nurcan Serçe Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan bir anne. Kızına uyguladığı şiddet sonrasında gündeme geldi.

NURCAN SERÇE TUTUKLANDI MI?

3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.’nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.

NURCAN SERÇE'NİN KIZI ÖLDÜ MÜ?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.’nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne hakkında adli sürecin devam etmekte olduğunu belirterek, "Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.