O Ses Türkiye birincisi kim oldu? İşte O Ses Türkiye şampiyonu ve ödülü açıklandı

Her yıl farklı yarışmacıların birbiriyle yarıştığı ve jüri isimlerinin birbiryle mücadele ettiği O Ses Türkiye yarışması dün akşam 2020 sezonuyla sona erdi. TV8 kanalının sahibi ve O Ses Türkiye'nin sunucusu Acun Ilıcalı tarafından O Ses Türkiye 2020 şampiyonu açıklandı. Söylenen şarkılar ve sms oylamaları sonucunda O Ses Türkiye şampiyonunun kim olduğu belirlendi. Peki O Ses Türkiye'de kim kazandı? O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye'nin bu yıl kazanan jürisi ve yarışmacılar arasından birinci olan o isim...

O SES TÜRKİYE 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye 2020'nin final günü 15 Şubat Cumartesi günü yaşandı. Söylenen şarkılar ve sms oylaması sonucunda O Ses Türkiye birincisi belli oldu. O Ses Türkiye'nin 2020 şampiyonu Seda Sayan'ın yarışmacısı Alkan Dalgakıran oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE?

O Ses Türkiye 2020 şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Birinci olan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye ödülü olarak Fiat Egea Hatchback Sport marka otomobilin sahibi oldu.

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler... Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.