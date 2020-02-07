07.02.2020 - 14:57 |
O Ses Türkiye'de çapraz düellolar sürüyor! Kerem İlbaylı- Mert Yılmaz düellosu geceye damga vuracak
O Ses Türkiye'de çapraz düellolar tüm hızıyla devam ediyor. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye'de her bir jürinin kendi yarışmacılar çapraz düellolarda kozlarını paylaşıyor. Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Kerem İlbaylı ve Mert Yılmaz düellosunda kazanan taraf kim olacak? İşte O Ses Türkiye 35. yeni bölüm fragmanı...
O Ses Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çapraz düelloların devam ettiği O Ses Türkiye'de bu akşam jürilerin kendi takımları içerisindeki düellolar yine nefesleri kesecek. Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Kerem İlbaylı-Mert Yılmaz düellosu geceye damga vuran performanslar arasında yer alacak. Öte yandan yapılan bir düellonun ardından Murat Boz'un Vokalisti olarak istediği isim kim olacak? O Ses Türkiye nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam TV8'de...
O SES TÜRKİYE 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İletişim Başkanı Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye" videosu paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı her zaman siyasi çözüm ve demokrasiden yana gayretlerini sürdürdüğünü belirterek, barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade etti.