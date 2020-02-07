O Ses Türkiye'de çapraz düellolar sürüyor! Kerem İlbaylı- Mert Yılmaz düellosu geceye damga vuracak

O Ses Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çapraz düelloların devam ettiği O Ses Türkiye'de bu akşam jürilerin kendi takımları içerisindeki düellolar yine nefesleri kesecek. Beyazıt Öztürk'ün takımında yer alan Kerem İlbaylı-Mert Yılmaz düellosu geceye damga vuran performanslar arasında yer alacak. Öte yandan yapılan bir düellonun ardından Murat Boz'un Vokalisti olarak istediği isim kim olacak? O Ses Türkiye nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam TV8'de...

O SES TÜRKİYE 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI