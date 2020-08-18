ÖGG sınav soruları ve cevapları 2020... 88.dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınav sonrasında ise sınava giren adayların gündeminde sınav soruları, cevapları ve sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte 88.dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları ile ilgili detaylar...

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

16 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınavın sonuçları 4 Eylül 2020 tarihinde belli olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçları için adaylar “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.

Diğer taraftan sonuçlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de yer alacak.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sorularının ve cevap anahtarının 18 Ağustos tarihinde açıklanacak.