Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? 2021 20 bin öğretmen alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

20 bin öğretmen alımının yapılacağının duyurulmasının ardından binlerce öğretmen adayı başvuruların hangi tarihlerde başlayacağını atama işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği ve kontenjan sayılarına dair araştırmalarını sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdenin ardından 20 bin öğretmen ataması için binlerce aday atama takvimini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen 20 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen günler içerisinde atama takviminin yayımlanması bekleniyor

ATAMA MÜJDESİ

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz

Biz kırtasiye kuyruklarında kitap beklerdik. Biz şimdi kuşe kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor, öğrencilerimize teslim ediyoruz. Geçmiş yıllarda Türkiye yasakların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi.. Eskilerin deyimiyle delikli kuruşa muhtaç olunan zamanlardı. 18 yılda eğitim-öğretim yaptığımız yatırımlarla ülkemize yakışmayan utanç tablolarına son verdik. Altyapımızı tamamen yeniledik.