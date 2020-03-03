Öğretmen dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Öğretmen dizisi 1. bölümde neler yaşanacak?

Öğretmen dizisi 1. bölüm ile yarın akşam Fox TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin, Şerif Erol gibi birbirinden usta isimlerin yer aldığı Öğretmen dizisinin baş kahramanı olan Fizik Öğretmeni Akif Erdem öğrencilerine bir insanlık dersi vermek için çok farklı bir metot kullanacaktır. Öğrenciler öğretmenlerinin yaptıkları karşısında şoka girecek ve büyük bir korku yaşayacaktır. Akif Öğretmenin tek amacı ise onlara empati kurmayı öğretmektir. Rüya Örnek'in ölümüne sebep olan ismi öğrenmeye çalışan Akif Erdem amacına ulaşabilecek midir?

ÖĞRETMEN DİZİSİ KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

ÖĞRETMEN DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN DİZİSİ 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÖĞRETMEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Öğretmen dizisi çekimlerine İstanbul'un Beykoz ilçesinde devam ediliyor

ÖĞRETMEN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İLKER KALELİ KİMDİR?

İlker Kaan Kaleli (d. 11 Mayıs 1984) İstanbul doğumlu Türk sinema, dizi oyuncusu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Şahika Tekand’a ait Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrol karakteri Akif'e hazırlanmaktadır.

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray (d. 5 Haziran 1985, Diyarbakır), Kavak Yelleri ve O Hayat Benim adlı dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Türk Oyuncu

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar ’da eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü ’nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi. Bu sırada bir dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra televizyonun yolları kendisine açılmış oldu. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Moray, 2007-2010 yılları arasında Kanal D ’de ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırıyordu.

Ancak onun asıl büyük çıkışı, Fox TV ’nin sevilen dizisi O Hayat Benim ile oldu. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Dizide zengin yaşantıya uyum sağlamaya çalışan varoş bir kızı canlandıran ünlü oyuncu, Efsun karakterini canlandırabilecek belki de en iyi isim oldu. Dizinin bu denli popüler olmasında Ceren Moray’ın etkisi büyük.

SERHAT KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, (8 Temmuz 1975; Ankara, Türkiye), Malatyalı Türk sinema-tiyatro oyuncusu, televizyoncu ve şarkıcı.

1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu. 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge CEYLAN'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı dalında adaylığa layık görüldü.

Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Öğretmen dizisinde rol alacak olan Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Serkan Keskin (d. 25 Kasım 1977, İzmit) Türk oyuncu, tiyatrocu ve müzisyen.

Serkan Keskin oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.

1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitimi aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak ' çalıştı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.

Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melogibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılnda, TRT'de tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı.

2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.

2013 Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda bas gitarda yer almıştır.

2015 yılının Şubat ayında başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait rolünü canlandırmaktadır.

ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol (d. 8 Ekim 1963, Karşıyaka, İzmir), Türk tiyatrocu, senarist ve seslendirici.

Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi bölümüne geçmiştir. Uzun süre Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları bünyesinde oynamıştır ve 1997 yılından itibaren Açık Radyo'ya girişmiştir.

Tiyatroya olan isteğinden ötürü tiyatro eğitimi almış ve dersler vermiştir. Bu sıralarda Nişantaşı'nda bulunan Stüdyo Oyuncuları Tiyatro alanında oyunlar oynamıştır. 2008 yılında da Stüdyo Oyuncuları'nda olmak üzere "Karanlık Korkusu" adlı oyununu sürdürmüş ve 2014 yılında Bilgi Üniversitesi'nde kurulan Krek Tiyatro'sunda "Babamın Cesetleri" adlı tiyatroda baş rolü oynamıştır. 2000 yılından itibaren Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis ve Bıçak Sırtı adlı dizileri yazmış ve son dönemde Şeref Meselesi adlı dizinin bölümlerinde "Hasan Kılıç" rolünü oynamıştır. Bir dönem TRT'de seslendirme yapmıştır.

Rol aldığı diziler

2014 Babamın Cesetleri

2014 Şeref Meselesi

2015 Kalbim Ege'de Kaldı

2016 Hangimiz Sevmedik

2017-2020 Kadın

2019 Kapı

2020 Öğretmen