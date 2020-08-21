Öğretmen seminerleri ne zaman 2020? Öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, uzaktan mı?

Öğretmen seminerlerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğretmenlerin katılacağı seminerin detayları araştırılan konular arasında bulunuyor. Meslek İçi Çalışma Programı tarihi ile ilgili bilgi gündemde yer alıyor. Peki öğretmen seminerleri ne zaman 2020?

2020 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Bakanlığın gerçekleştirdiği açıklamada, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri yer aldı.