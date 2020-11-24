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24.11.2020 - 10:26 |

Öğretmenler Günü fotoğrafları, sözleri, görselleri 2020! 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli sözleri!

Öğretmenler Günü her sene 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günün gelmesiyle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili fotoğraflar ve görselleri araştırılmaya başlandı. İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü fotoğrafları, ve resimli sözleri...

Öğretmenler Günü fotoğrafları, sözleri, görselleri 2020! 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli sözleri!

24 Kasım Öğretmenler Günü yurdun dört bir tarafından kutlanıyor. Sosyal medyada anlamlı günü kutlamak isteyenler anlamlı gün ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü fotoğrafları, resimleri ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü fotoğrafları, görselleri ve resimli sözleri...

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ...

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk)

Öğretmenler Günü fotoğrafları, sözleri, görselleri 2020 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli sözleri

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk)

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Öğretmenler Günü fotoğrafları, sözleri, görselleri 2020 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli sözleri

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenler Günü fotoğrafları, sözleri, görselleri 2020 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli sözleri

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Öğretmenler Günü fotoğrafları, sözleri, görselleri 2020 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli sözleri

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

 

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
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