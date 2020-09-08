Okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitime yönelik detaylı açıklama geldi. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği okulların durumu kısmen belli oldu. Bazı sınıflar, yüz yüze eğitime başlıyor. Peki okullar ne zaman açılacak, kimler yüz yüze eğitim işleyecek?

OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Yüz yüze eğitimin ayrıntılarının yapıldığı açıklamada, ' 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde başlayacağız. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz' denildi.