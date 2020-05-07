Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılıyor? MEB açıkladı

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönemi corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim olarak devam ediyor. İlokul, ortaokul, lise sınıflarının dersleri hafta içi her gün EBA'da işleniyor. Milyonlarca öğrenci ise okullar ne zaman açılacak arayışında bulunuyor. Okullar 1 Haziran'da mı açılacak sorusu öğrencileri, öğretmenleri ve velileri meraklandırdı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan o açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.

Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı."

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Türkiye’de Avrupa’nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.