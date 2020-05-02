Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılıyor? MEB duyurdu...

2019-2020 Eğitim yılının 2. dönemi uzaktan eğitim olarak devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA - TRT kanalından hafta içi her gün dersler anlatılıyor. Corona virüs salgını nedeniyle devam eden bu süreç öğrencileri, öğretmenleri ve velileri meraklandırıyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da mı açılıyor? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan o açıklama...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları...

Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız.

Bugün açıklamaya çalıştığımız gibi de 31 Mayıs'a kadar süreç devam edecek.

19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. 19 gün için okul açılır. Gerçekten öğretmenlerimizden, velililerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz.

Bizim için önemli olan çocuklarımızın sağlığı.

Bazı modelleme çalışmalarımız var. LGS için örneğin; kaç sıramız var, kaç masamız var. Çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı nasıl oturtacağımızı planlıyoruz. Bir hafta içinde neticelenmiş olacak.

Animasyonlar ile çalışıyoruz. Öğretmenler nerede duracak, öğrenciler nerede duracak.

Bize pazartesi okullar başlıyor dense, başlarız. Tamamen hazırız.

SINIFTA KALMA VAR MI?

Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Biz, 5. sınıfı bitiren bir öğrenciden hangi yeterlilikleri bekleriz? Buna bakarız. Bunun da somut kanıtları var. Her bir öğrencinin bilmesi gereken kazanımlar var. Çocuklar okula gitmiyor. Hareket ediyorlardı, çeşitli etkileşimlerde bulunuyorlardı. Şimdi televizyondaki eğitim tek başına okuldaki eğitimin karşılığı mıdır? Hayır değildir. Bunu telafi etmek için çocukların erişmesi gereken yer için bir telafi gerekiyor.

Televizyonla eğitim ve internet desteği ile eğitim bir telafidir. Yüz yüze telafi kısmı var bir de. Haziran'da ya da Eylül'de açtık bizim telafimiz başları. Bunu bölgelere belirleriz.

Bir genel telafi var bir de kişiye yönelik telafi var. Çocuğun çözdüğü soru tipine göre telafiler var. Biz çocukları şahıs bazında da belirli sınıflarda izleme şansına sahibiz.

Sistem çok mutlu olduğumuz şekilde gidiyor. Ama geliştirmemiz gereken şeyler var. Türkiye olarak çok mutluyuz. Yaptığımızın işin kalitesini günden güne yükseltiyoruz.

Bir eğitimci olarak ben hep şöyle bakarız. Herkese tek tip bir reçeteden söz etmemek lazım. Çocuğa özel bir program lazım. Bazıları çok dirayetlidir, çok iyi plan yapar. Bir öğrencinin sosyal duygusal becerileri başkadır. Akademik becerisi ayrıdır.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında uzaktan eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.