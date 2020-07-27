Okullar ne zaman açılacak sorusuna Bakan Selçuk'tan yeni açıklama! 2020-2021 eğitim öğretim yılı

Okullar ne zaman açılacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Korona virüs nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi içerisinde uzun bir süre eğitimlerine evden devam eden öğrenciler 19 Haziran'da sona eren okulların ardından yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Yaz tatilinin bitmesine 1 aydan uzun bir süre kala öğrenci ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. Peki Okullar hangi tarihte açılacak? İşte Bakan Selçuk tarafından yapılan son açıklama...

ÖĞRENCİLER GÜVENDE OLACAK!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.

Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.

O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılma tarihiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. 81 ile gönderilen genelgede okulların 31 Ağustos 2020'de açılacağı, 18 Haziran 2021'de kapanacağı bildirildi.

Öte yandan birinci dönem ara tatilin 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatilinin 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatilinin ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacağı duyuruldu.