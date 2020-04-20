Okullar ne zaman açılıyor? MEB açıkladı: Yaz tatili kısaldı mı, ne zaman başlayacak?

Ülkemizde yaşanan corona virüs tedbirleri kapsamında okullarda alınan büyük önlem halen devam ediyor. Bu yılın ikinci dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman açılacağı konusunda meraklanıyor. Öğrenci ve velilerin merakla araştırdığı okulların açılacağı tarih belli oldu? Yaz tatilinde okullar olacak mı? sorusu da en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki Yaz tatili kısaldı mı? Okullar ne zaman açılıyor? İşte tüm merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk; TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz. dedi.

30 NİSAN'DAN SONRASI İÇİN PLAN NE?

30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır.