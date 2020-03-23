Okullar ne zaman açılıyor? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

2019-2020 Eğitim dönemi corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Milyonlarca öğrenci evinde televizyon ve internet üzerinden ders işliyor. Veliler ise okulların ne zaman açılacağı konusu hakkında bilgi almak istiyor. İşte milyonların merakla araştırdığı okullar ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin uzayıp uzamayacağına ilişkin soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının bu kararı kendi başına almadığını belirtti.

Bunun Türkiye ile ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Selçuk, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini ve Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını söyledi.

Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri var, yani süreç şu şekle doğru evriliyor, şu tedbirler alınması gerekir' diye. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç, toplumu da dünyayı da oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." diye konuştu.