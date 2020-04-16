Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili kısaldı mı, Yaz tatilinde okul olacak mı? Bakan açıkladı...

Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle, ülkemizde birçok tedbir alındı. Bu tedbirler arasında okulların uzaktan eğitim olması da yer alıyor. Milyonlarca öğrenci bu yılın ikinci dönemini uzaktan eğitim kolu olan EBa üzerinden derslerini takip ediyor. Bir yandan uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, diğer yandan okullar ne zaman açılıyor sorusuna cevap arıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim sürecek demişti. Nisan ayının ortasına gelmemizle birlikte okulların açılıp açılmayacağı büyük merak konusu oldu. Peki Yaz tatili kısaldı mı? Yaz tatilinde okul olacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 30 Nisan sonrasında Bilim Kurulu tavsiyesine göre diyelim ki okulları açmadık... Ne yapabiliriz? Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzular okullar açıkmış gibi düzenlendiği için hazırlıklarımız tamam. B planı da C planı da hazır. dedi.

YAZ TATİLİ KISALDI MI, YAZ TATİLİNDE OKUL OLACAK MI?

TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.