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05.10.2020 - 21:37 |

Ücretsiz tablet ne zaman, kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılacak? Okullarda tablet dağıtılacak mı?

Tablet ile ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar verileceği açıklandı. Peki ücretsiz tablet ne zaman ve kimlere verilecek?

Ücretsiz tablet ne zaman, kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılacak? Okullarda tablet dağıtılacak mı?

Ücretsiz tablet araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretsiz tablet ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık." ifadelerini kullandı. Peki ücretsiz tablet kimlere verilecek ve ne zaman dağıtılacak?

ÜCRETİSZ TABLET NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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