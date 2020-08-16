Olaydan önce Duygu’yu dövmüş

Gaziantep’te Duygu Delen (17), önceki gün erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan’ın (20) bir binanın dördüncü katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, “cinsel istismar” ve “kasten öldürme” suçlamaları ile tutuklandı. Delen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Kızının cenazesinde konuşan baba Bülent Delen, “Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Lütfen adalet istiyorum. Cumhurbaşkanıma yazı yazdım. Benim kızım bu tabutun içinde. Allah rızası için gereken yapılsın” dedi.



‘Birkaç kez vurdum’



Tutuklanan katil zanlısı Mehmet Kaplan emniyetteki ifadesinde şu iddialarda bulundu: “Duygu ile 3.5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Evden gitmesini istedim ancak Duygu, ‘Ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım’ diyerek gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittiğimde olay gerçekleşmiş.”



‘Şiddet eğilimli’



Delen’in yakınları yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Lise son sınıf öğrencisi Duygu Delen, gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddet yüzünden ayrıldığı madde bağımlısı eski sevgilisi Mehmet Kaplan tarafından tehdit edilerek eve götürüldü. Paylaşılan videolarda tedirginliği tavırlarından belli olan Duygu Delen, evde çıkan uzun süreli arbede ve boğuşmalar sonucu 15.30-16.00 sularında Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi Almila apartmanının dördüncü katından atılarak hayatına son verildi. İntihar süsü verilmeye çalışan bu cinayet 2019 yılında 210 promil alkollü, ehliyetsiz ve hız aşımıyla başka bir kadının da canını alan, bir çocuğu annesiz şimdiyse bir anneyi evlatsız bırakan Mehmet Kaplan tarafından işlendi. Üstü örtülmeye çalışılan bu cinayet için sessiz kalmayalım. Bize destek olun ki başka canlar yanmasın.”











‘Daha önce kapısına gelip tehdit etti’

Duygu Delen’in ailesinin bir yakını ise genç kızın Kaplan’la 4-5 ay süren ilişkiyi dört ay önce bitirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Duygu, dört ay önce ayrıldı ama bu adam bu süre içinde de Duygu’ya sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Ama Duygu bu adamın tehditlerden çekindiğini için resmi olarak gidip bir şikâyette bulunmadı. Duygu’yu takıntı haline getirmişti. Ayrıldıktan sonra bir kez yine kapısına kadar gelip tehditlerde bulundu, komşularının şikâyeti üzerine polis alıp götürdü. Sürekli bu şekilde Duygu’nun tehdit edilmesi üzerine Duygu’nun ailesi bu adamın ailesiyle görüştü. ‘Çocuğunuza sahip çıkın, kızımızı rahat bıraksın’ dediler. Ancak karşı tarafın aileye dediği şey, ‘Biz de bir şey yapamıyoruz’ oldu. Olay günü de Duygu’yu tehdit zoruyla eve götürdüğünü düşünüyoruz. Ailesi de böyle düşünüyor. Çünkü Duygu’nun bu adamdan kurtulmak istediğini herkes biliyordu. Bu adam Ocak 2019’da trafik kazasında ehliyetsiz ve 210 promil alkollü kullandığı araçla bir kadını öldürmüş, serbest kalmış. Serbest kalmasaydı bugün Duygu hayatta olacaktı.”