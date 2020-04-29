Olmaz Böyle Şey filmi konusu nedir? Olmaz Böyle Şey başrol oyuncuları kimlerdir?

OLMAZ BÖYLE ŞEY OYUNCULARI KİMLER?



Olmaz Böyle Şey filmi oyuncuları arasında; Emel Göksu, Musab Ekici, Ebru Karanfilci, Somer Karvan yer alıyor.

OLMAZ BÖYLE ŞEY FİLMİ KONUSU NEDİR?



Nev-i şahsına fazla fazla münhasır bir kişilik olan Bünyamin, köyde bir samanlıkta, köyün kızlarından Menekşe'yi sıkıştırmıştır. Gençler daha cilveleşme aşamasındayken Menekşe'nin küçük kardeşi İbo manzaraya şahit olur ve aynı anda bütün köyü ayağa kaldıracak denli bağırmaya başlar. Bünyamin’e düşen tabanları yağlayıp kaçmaktır. Neticede kızın abileri Süleyman ve Saffet'in acıması yok ama birer çiftesi ve bolca domuz kurşunu vardır.



Bünyamin hızla annesi Solmaz'ın kanatları altında alır soluğu. Solmaz, Bünyamin’e ne kadar kızsa da bu kez tek çarenin köyden kaçmak olduğunu hemen kavrar. İstikamet taşı toprağı altın olan İstanbul'dur. İstanbul sadece taşındaki toprağındaki altın yüzünden değil Solmaz'ın diğer çocuklarının ikamet ettiği yer olması açısından da tercih sebebidir elbette.



Solmaz'ın iki kızı Nergis ve Perihan ile diğer oğlu Mete zamanında İstanbul'a göçmüş, evlenip çoluk çocuğa karışmışlardır. Hepsi kendilerine ait bir düzen kurmuşken karşılarında hiç haz etmedikleri Yalnız prens lakaplı kardeşleri Bünyamin’i ve annelerini görünce şoka girer. Bundan sonrası hepsi için gırgır bir o kadar da macera dolu olacaktır çünkü Bünyamin peşinde belayı da getirmiş aksiyonu ateşlemiştir.