Ölü yada diri! Kocasını bulana 100 bin TL verecek

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir otelde çalışan Ümit Çakmak (29), 6 Ocak'ta başkasına ait sandal ile denize açıldı. Çakmak’tan haber alamayan yakınları, polis ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Timi'nden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, Marmara Denizi'nin Çiftlikköy açıklarında arama-kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde de sonuç alınamayınca, çalışmalar sonlandırıldı. Ancak Kardelen Çakmak (28), eşi Ümit’i ölü veya diri bulup haber veren kişiye 100 bin TL ödül vereceğini söyledi.





‘ÖLÜSÜNE DE DİRİSİNE DE RAZIYIZ’



Olayın üzerinden 43 gün geçtiğini ve eşinin ölümüne inanmak istemediğini belirten Çakmak, “Hiçbir şey bulunmadı. Denizden eşimin ölü ya da diri bedeni çıkmadı. Çok zorluk çekiyorum. Arama çalışmalarını ekipler çok uzun süre devam ettirdi. Ancak hiçbir sonuç alamadık. Ölü ya da diri bulunamaması bizi daha çok yoruyor ve yaralıyor. Ölüsüne de dirisine de razıyız. Ama hiçbir şey çıkmadı. Bu durum bizi daha fazla üzüyor” dedi. Olay anını ise Ümit Kardelen, “Arkadaşlarıyla beraber sahile gitmişler. Her zaman yaptığı gibi biraz denize açılmak istemiş. Arkadaşları anlattı. Eşim bir süre sonra ‘İmdat, boğuluyorum’ gibi ses çıkartmış. Site sakinleri ile bekçiler de ‘imdat’ sesini duymuş. Hemen o gece arama ve kurtarma çalışmaları başladı” diye anlattı.



‘100 BİN TL ÖDÜL VERECEĞİM’



Eşinin denizde kaybolduktan sonra bulunamamasının çok daha düşündürücü olduğunu hatırlatan Çakmak, “Ödül koydum. Gönüllü arama kurtarma çalışmalarına katılanlar ile deniz polisi elinden gelen her şeyi yaptı. ‘Belki denizden kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı, belki hafızasını kaybetti ya da yaralı’ diye düşünüyorum. Eşimi bulana, görene ve ihbar edene 100 bin TL ödül vereceğiz. İnşallah bir sonuç alırız” ifadelerini kullandı.