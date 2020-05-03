Kanal 7'de yaptığı dini programlarla tanınan Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu Ömer Döngeloğlu hayata gözlerini yumdu. Bu acı ölüm sonrası 'Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorulmaya başlandı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.