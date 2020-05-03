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03.05.2020 - 13:58 |

Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu corona virüs tedavisi görüyordu. Bu üzücü gelişme sonrası vatandaşlar 'Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorularına cevap aramaya başladı.

Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Kanal 7'de yaptığı dini programlarla tanınan Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu Ömer Döngeloğlu hayata gözlerini yumdu. Bu acı ölüm sonrası 'Ömer Döngeloğlu öldü mü? Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorulmaya başlandı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968 doğumlu olan Ömer Döngeloğlu İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu evli ve beş çocuk babasıydı.

Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden olduKırıkkale’de dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
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