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04.05.2020 - 09:55 |

Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı

Son dakika gelen bilgilere göre; Corona virüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu'nun tedavisi devam eden eşi Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği yönündeki haberler yalanlandı.

Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu corona virüs salgınından tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesi'nde bugün vefat etti. Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra eşi Zeynep Döngeloğlu da aynı hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

Sosyal medyada yayılan Zeynep Döngeloğlu'nun da vefat ettiği haberleri yalanlandı. Son alınan bilgilere göre de Zeynep Döngeloğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU SON DURUMU PAYLAŞTI

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da sosyal medyada yayılan yalanla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Göksü açıklamasında "Çok eski dostum ve arkadaşım, hocamız Ömer Döngeloğlu'nu Hakk'a uğurladık. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Ömer hocamızın eşi ile ilgili çıkan haber gerçek değil ancak o da şu an hastanede tedavi görmektedir. Rabbim kendisine şifa versin inşaallah" ifadelerini kullandı.

Ömer Döngeloğlunun eşi Zeynep Döngeloğlunun hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı

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