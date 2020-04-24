Ömer İsminin Anlamı Nedir? Ömer Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ömer ismi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçadan gelerek dilimize yerleşmiş ve yaygınlık kazanmıştır. Ayrıca dört halifeden birinin adı olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir.

Ömer Ne Demek?

Ömer, kelime anlamı olarak hayat, canlılık, yaşama sebebi gibi derin manalar taşımaktadır. Yaşamın sırrı, hayatın canlılığı gibi derin manaları içinde barındıran bir kelimedir. Ayrıca haklı ve haksızı ayırma gücüne ve yetkisine sahip olan kişi anlamını taşımaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan Ömer, bu anlamlarıyla İslam halifesi Ömer Bin Hattab'ın ismidir.

Halife Ömer adaletiyle adından sıklıkla söz ettirmiştir. Bu sebeple adalet timsali olarak da tercih edilen bir isim olduğunu söylemek mümkündür. İsim Arapça kökenli bir isimdir. Bu sebeple Araplar, Farslar ve Türklerde sıklıkla kullanılmıştır. Türklerde Osmanlı toplumu ile birlikte yaygınlık kazanmaya başladığı bilinen bir gerçektir.

Ömer İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Ömer, Arapça kökenli bir kelimedir. Halife Ömer sebebiyle İslam kaynaklarında sıklıkla geçmektedir. Kaynaklarda halifenin adaletinden, iyiliğinden bahsedilmekle birlikte yapılan araştırmalar neticesinde bu ismin Kuran'da geçmediği belirlenmiştir. Kuran'ı Kerim'de herhangi bir ayette Ömer kelimesine rastlanmamıştır. Yalnızca İslam kaynaklarında bu kelimeyi bulmak mümkündür.