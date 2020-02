On Numara çekilişinde kazandıran numaralar! 10 Şubat On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları gerçekleştirilen çekiliişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın 914. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen On Numara çekilişinde büyük ikramiye kazanan dört talihli Antalya, Eskişehir, Hatay ve İstanbul'dan çıktı. On Numara çekilişinde 10 bilen dört talihli 149.420,85 TL'nin sahibi oldu.

On Numara çekilişinde 9 bilen 111 kişi 3.590,55 TL, 8 bilen 2.062 kişi 193,50 TL, 7 bilen 21.716 kişi 26,00 TL, 6 bilen 135.032 kişi 4,50 TL ve hiç bilemeyen 221.457 kişi 3,40 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar....

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ