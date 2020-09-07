On Numara sonuçları açıklandı! 7 Eylül 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için TIKLA

On Numara çekilişi sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Haftada 1 gün yapılan On Numara çekilişi pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. 7 Eylül On Numara çekilişi canlı yayınlandı. İşte 7 Eylül On Numara çekilişi ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

7 EYLÜL 2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara çekilişi büyük bir heyecanla beklendi. On Numara çekilişi saat 20.00'de yapıldı. 7 Eylül On Numara çekilişi sonuçlarına göre kazanan numaralar belli oldu.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.