On Numara sonuçları belli oldu! 28 Aralık On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da beklenen ikramiye 130.541 TL oldu. Buna göre büyük ikramiye devretti mi? Binlerce lira kazandıran On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Peki, On Numara nasıl oynanır?

28 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Aralık On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirildi. Çekilişin ardından 6, 11, 18, 19, 22, 27, 32, 34, 38, 44, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 69, 74, 77 kazandıran numaralar olarak açıklandı. 10 bilen bir kişi 238.438,30 YL kazandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallaradresinden sunuluyor.