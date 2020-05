On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman çekilecek? 4 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Yeni bir haftaya başlandı. Pazartesi günün gelmesiyle birlikte On Numara ile ilgili detaylar gündemde merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişine yaklaşılıyor. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi 21:15'de Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınlanacak. Çekiliş gerçekleştirildikten sonra sonuçlar belli olacak.

ON NUMARA 27 NİSAN SONUÇLARI

03 09 11 14 25 26 30 31 32 33 35 37 45 47 49 55 59 63 70 71 72 76