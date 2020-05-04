MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman çekilecek? 4 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
ABONE OL
04.05.2020 - 15:39 |

On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman çekilecek? 4 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On numara çekilişi pazartesi akşamları gerçekleştiriliyor. 926.hafta çekilişi vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişinin sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? On Numara sonuç sorgulama ekranı...

On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman çekilecek? 4 Mayıs On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Yeni bir haftaya başlandı. Pazartesi günün gelmesiyle birlikte On Numara ile ilgili detaylar gündemde merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişine yaklaşılıyor. Peki On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişi 21:15'de Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınlanacak. Çekiliş gerçekleştirildikten sonra sonuçlar belli olacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

ON NUMARA 27 NİSAN SONUÇLARI

03 09 11 14 25 26 30 31 32 33 35 37 45 47 49 55 59 63 70 71 72 76

 

Hong Kong'da corona virüse rağmen halk, plajlara akın ettiHong Kong'da iki haftadır yerel olarak Covid-19 vakası tespit edilmezken halk plajlara akın etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Camiler, kafeler, pastaneler, restoranlar, oteller ne zaman açılacak?

Camiler, kafeler, pastaneler, restoranlar, oteller ne zaman açılacak?

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Sıradaki Haber