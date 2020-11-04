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04.11.2020 - 14:52 | | DHA

Onlarca kadına cinsel istismar! Hipnozcu FETÖ'cü doktor skandalı

FETÖ’nün yurtdışındaki örgüt üyeleri arasında çatlağın sosyal medya hesaplarında birbirlerini hedef göstermelerine kadar vardığı ortaya çıktı. Bir süre önce örgüt üyesi bir doktorun 7 kadına cinsel saldırı, 30 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasının FETÖ’cüler arasında paniğe neden olduğu öğrenildi. FETÖ’cü Önder Aytaç, sosyal medya hesabından, örgüt üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Haldun Çetinkanat’ın fotoğraflarını paylaşarak “Her doktor doktor mudur? O doktor bu doktor mudur?” yazdı.

Onlarca kadına cinsel istismar! Hipnozcu FETÖ'cü doktor skandalı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurtdışındaki kaçak yaşayan mensupları arasında bir süredir ekonomik, sosyal hayat ve sözde ahlaki değerler konularında anlaşmazlıklar yaşandığı biliniyordu. Ancak gizli tutulmaya çalışılan bu çatlak bazı FETÖ’cülerin sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. İddialara göre, FETÖ grupları arasında FETÖ mensubu bir doktorun 'hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına cinsel saldırı, 30 kadına ise muayene sırasında cinsel tacizde bulunduğu iddiası  ortaya atıldı. Örgütün firarilerinden Önder Aytaç da  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’cü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Haldun Çetinkanat’ın fotoğraflarını paylaşarak “Her doktor doktor mudur? O doktor bu doktor mudur?” yazdı. 

PEK ÇOK KADINA CİNSEL TACİZ!

DHA’ya bilgi veren güvenlik uzmanları, cinsel saldırı iddiasının FETÖ içinde büyük paniğe neden olduğunu belirtti. FETÖ’cü Çetinkanat’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, Türkiye’de bulunduğu dönemde de tedavi ettiği, çoğunlukla örgüt üyesi olan pek çok kadına cinsel tacizde bulunduğunu söylediler.

FETÖ’cü Çetinkanat’ın örgütün üst düzey isimlerinden İsmail Büyükçelebi’nin referansıyla elebaşı Fetullah Gülen’in güvenini kazandığı, örgüt içinde önemli bir yer edindiği ifade edildi. Örgüt üyesi Çetinkanat’ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Güney Afrika, Uganda, Mali ve ABD’de örgütsel faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Çetinkanat’ın örgütün kontrolündeki bir hastanede çalıştığı da öğrenildi.

Onlarca kadına cinsel istismar Hipnozcu FETÖcü doktor skandalı

Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi
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