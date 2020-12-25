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25.12.2020 - 02:45 | | DHA

Onlarca kişiyi bu mesajla dolandırdılar! 'İndir, kur, yükle'

Bursa'da merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda,  'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla banka hesaplarına girdikleri 35 kişinin 450 bin TL'sini dolandıran ve gözaltına alınan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Onlarca kişiyi bu mesajla dolandırdılar! 'İndir, kur, yükle'

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok kişinin telefonuna ve sosyal medya hesabına gelen 'Bayrama özel devletten 1000 TL destek başvurusu için indir, kur, yükle' yazılı mesajdaki linke girdikten sonra banka hesaplarındaki paraların çalındığı ihbarını aldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, atılan mesajların izini sürerek şüphelilere ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, İstanbul, Diyarbakır ile Samsunda bulunan şüphelilerin, ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Onlarca kişiyi bu mesajla dolandırdılar İndir, kur, yükle



15 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskında 21 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen şüphelilerin sorgularında bu yöntemle 35 kişiyi toplamda 450 bin TL dolandırdıkları ve bu parayla da bitcoin aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde konvoy halinde İstanbul'a geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.
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