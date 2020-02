"Operasyona gidiyoruz anneme söylemeyin"

Van-Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye eri için dün Van Jandarma Filo Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Önceki gün Hakkari’nin Çukurca el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik de çığ şehitleri ile birlikte uğurlandı. Şehitler törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.



Bakanlar törene katıldı



Van-Bahçesaray karayolundaki Karabet Geçidi’nde önceki gün meydana gelen çığ faciasında şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye eri için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Van Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Van milletvekilleri, bazı CHP’li milletvekilleri, şehit yakınları, silah arkadaşları, sağlık görevlileri ve askeri erkan katıldı. Şehit yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutlara ve fotoğraflara sarılarak gözyaşı döktü. Alandan Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yükseldi.





Çığ faciası şehitleri Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törende şehit yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.



Uzman çavuşlar Özgür Işık, Özen Akçam, Ramazan Süslü, Ufuk Deniz, Muammer Keskin, Oğuzhan Ulaş Avcı, Mesut Deniz, Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz, uzman onbaşılar Osman Karaca, Cihat Erat, Tarkan Karaca’nın naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere uçaklara konuldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık’ın (28) cenazesi memleketi Düzce’ye gönderildi. Şehit Işık, bugün Yığılca ilçesinde toprağa verilecek. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin’in cenazesi ise askeri uçakla Muğla’ya getirildi. Aynı uçakla şehidin eşi Zeynep Keskin ve 4 aylık kızı Kumsal da geldi. Zeynep Keskin, şapkasını başına taktığı eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Keskin’in cenazesi, törenin ardından memleketi Aydın’ın Çine ilçesine uğurlandı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca ise memleketi Tokat’ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, Merkez Camisi’nde şehit Karaca’nın dayısı Bekir Cerit tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası belde kabristanlığında defnedildi. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, memleketi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.



Oğulunu 160 kere aramış



Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz (23), memleketi Kastamonu’da son yolculuğuna uğurlandı. Deniz’in cenazesi, Tosya Asri Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit Deniz’in arama kurtarma çalışmalarına katılmadan önce ağabeyi Ümit Deniz’i arayarak, “Operasyona gidiyoruz, bölgede telefon çekmeyebilir. Annem üzülmesin, söyleme” dediği öğrenildi. Anne Behiye Deniz’in ise çığ faciasını televizyonda gördükten hemen sonra oğlunu 160 kez aradığı ortaya çıktı. Acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğulan anne Deniz komşularına, “Oğlumu 160 kere aradım ancak bir türlü ulaşamadım, acısı yüreğime düşmüştü” dedi.



Şehit güvenlik korucuları Nesim Yavuz, Hekim Kazgan, Nimetullah Mantaş, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metin Mantaş ve Mehmet Esen ile itfaiye erleri Emrullah Ersarı ile Fevzi Sevinç de toprağa verilmek üzere ambulanslarla uğurlandı. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde önceki gün el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik de çığ şehitleri ile birlikte uğurlandı.

İtfaiye personeli uğurlandı



İtfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç ile güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz’un naaşı, yakınları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze araçlarına bırakıldı. Şehitler, ilçe merkezi ile mahallelerdeki mezarlıklarda toprağa verildi.







6 sivil için cenaze töreni



Çığ felaketinde çalışmalara destek verirken hayatını kaybeden Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayrettin Durak ve akraba olan Übeyt, Sadık ile Hayrettin Kapağan’ın cenazeleri Norşin Camii’ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile vatandaşlar, Türk bayrağına sarılı tabutları omuzlarına alarak cenaze aracına taşıdı.









Şehit Özen Akçam beş aylık askerdi



Şehit Özen Akçam’ın naaşı, Van Jandarma Filo Komutanlığındaki törenin ardından uçakla Trabzon’a gönderildi. Trabzon Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesinin bulunduğu konvoy, Artvin’e hareket etti. Şehidin Ardanuç ilçesi Bulanık köyündeki babaevine dev Türk bayrağı asıldı.



Akçam’ın naaşı bugün Ardanuç Merkez Camisi’nde cuma vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedilecek. Şehidin ilk görev yeri Van’da 5 aylık asker olduğu öğrenildi.



Faciada can kaybı 41 oldu



Van Bahçesaray’da yaşanan çığ faciasında can kaybı dün kar kütlesi altından üç kişinin daha çıkarılmasıyla 41’e yükselirken faciada 84 kişinin de yaralandığı açıklandı. Karlar altında olduğu değerlendirilen bir kişi için arama-kurtarma çalışmaları uzman ekiplerce devam ediyor. Yaşanan ikinci çığ felaketinin ardından bölgede 5 kilometre mesafeye şerit çekilerek uzman kurtarma ekipleri dışında kimse yaklaştırılmadı. Arama-kurtarma ekipleri önceki gece ara verdiği çalışmalarına dün 08.00 sıralarında yeniden başladı. Bölgeye 5 kilometreye kadar güvenlik şeridi çekildi. Çığ düşmesi riskine karşı kimsenin alınmadığı alana, sadece arama-kurtarma ekiplerinin isim ve araç plakaları not edilerek, girişleri sağlandı. Olay yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Narlıca köyünden olay bölgesine sivillerin geçişlerine de izin verilmedi. Yolda jandama tedbir aldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) “Koca Yusuf” isimli kargo uçağıyla getirilen 70 kişilik JAK ekibi de çalışmalara katıldı. Kurtarma çalışmalarında 11.00 sıralarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte İpekyolu Hayırseverler Camii’nde ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Koca ilk çığda beş, yaşanan ikinci çığda 34 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca, kar kütlesi altında tahminlere göre dört kişinin olduğunu ifade etti. Jandarma, AFAD, UMKE ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren, çığ altında kaldığı değerlendirilen kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında toplam üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Çığ altından çıkarılan üç kişi Van’daki hastanelere nakledildi.