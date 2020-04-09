MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ordu’da 3 çocuk babası adam cinayete kurban gitti!
ABONE OL
09.04.2020 - 12:46 | | İHA

Ordu’da 3 çocuk babası adam cinayete kurban gitti!

Ordu’nun Korgan ilçesinde 3 çocuk babası bir kişi kimliği belirlenemeyen bir sebeple silahla vurularak öldürüldü.

Ordu’da 3 çocuk babası adam cinayete kurban gitti!

Olay, ilçeye bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Murat Azer’in aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir sebeple tabanca ile ateş açıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kurşunların isabet ettiği Azer’in, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

Hapşırmanın ardından mikrodamlacıklar böyle havada kalıyorDünyayı etkisine altına alan corona virüs (Covid-19) salgınının yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Entübe hasta ne demek? Entübe anlamı nedir?

Entübe hasta ne demek? Entübe anlamı nedir?

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor

Sıradaki Haber