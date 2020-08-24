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24.08.2020 - 17:55 |

Ordu’da denizde kaybolan Haydar'dan acı haber!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 gün önce serinlemek için denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan fındık işçisi Haydar Karataş’ın (17), balıkçılar tarafından ölü olarak bulundu.

Şanlıurfa'dan Ordu’ya fındık hasadı için gelen Haydar Karataş, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi’nde serinlemek için 21 Ağustos'ta denize girdi. Bir süre sonra Karataş'ın suda çırpındığını gören çevredekilerden Teyfik Mutlu (55), kurtarmak için denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren Mutlu, vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkarıldı, genç ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, Büyükşehir Belediyesi, AFAD, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları sonuç vermedi.

Bugün öğlen saatlerinde balık avı için denize açılan bir kişi, Perşembe ilçesi Yason Burnu’nun 5 kilometre açıklarında suda cesede rastladı. Jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden bota alınan cesedin, yapılan incelemeler sonucunda 4 gün önce akıntıya kapılarak gözden kaybolan Haydar Karataş’a ait olduğu ortaya çıktı. Karataş’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Denizde kaybolan gencin cesedini balıkçılar bulduOrdu’nun Fatsa ilçesinde 3 gün önce serinlemek için denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan fındık işçisi Haydar Karataş’ın (17), balıkçılar tarafından ölü olarak bulundu.
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