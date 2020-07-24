Organel Nedir, Görevleri Nelerdir? Organeller Yapısı Ve Ortak Özellikleri

Hücre için organeller önemlidir. Organellerin belli başlı görevleri ve kendine özgü yapıları bulunmaktadır.

Organel Nedir?

Organel hücre içerisinde özelleşmiş olan yapılar olarak bilinmektedir. Daha iyi anlaşılabilir bir şekilde açıklamak gerekirse, insan vücudu için organların önemi ne ise, hücreler için de organellerin önemi aynı şekildedir. Özellikle ökaryotik hücrelerde pek çok organel çeşiti bulunmaktadır. Pek çok çeşit organeller bulunmaktadır. Bu organelleri sıralayacak olursak;

- Ribozom

- Endoplazmik Retikulum

- Golgi Cisimciği

- Lizozom

- Koful

- Sentrozom

- Mitokondri

- Plastitler

- Hücre çekirdeği

Organel Görevleri Nelerdir?

Ribozom: Ribozom hücrenin en önemli organellerinden biridir. Hücre içerisinde protein sentezini ribozom yapar. Ribozomun herhangi bir zarı da yoktur.

Endoplazmik Retikulum: Sitoplazma içinde ki madde alıverişini sağlayan organeldir. Ayrıca endoplazmik retikulum hücre için gerekli olan maddeleri de depo eder.

Golgi Cisimciği: Hücre içindeki salgı üretimi ve maddelerin paketlenmesi golgi cisimciği sayesinde olur.

Lizozom: Hücre bir takım sindirimlere ihtiyaç duyar. Hücre içindeki sindirimleri gerçekleştiren lizozom bakteriler ve alyuvarlar hariç bütün hücrelerde yer almaktadır.

Koful: Hücre içerisinde ki atık maddeleri ve aynı zamanda besinleri depolayan organeldir. Özellikle yaşlanmış olan hücrelerde koful büyük olur. Aynı zamanda sayıca da azdır.

Sentrozom: Sentrozom organeli hücrenin bölünmesini sağlar.

Mitokondri: Hücre solunuma ihtiyaç duyar. Hücre içerisinde ki oksijenli solunumu mitokondri gerçekleştirir. Aynı zamanda hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi de mitokondri üretir.

Plastitler: Plastitler hücreye renk veren organellerdendir.

Hücre Çekirdeği: Hücrenin büyüme, çoğalma, hücre onarımını hücre çekirdeği gerçekleştirir.

Organeller Yapısı

Ribozom: Ribozomlar 2 tane alt birimden oluşmaktadır. Görev yapacağı durumda bu iki alt birimde birleşir.

Endoplazmik Retikulum: Boru ve kanalcıklardan oluşmaktadır. Diğer organellere göre daha incedir.

Golgi Cisimciği: Yassı keseciklerden oluşmaktadır.

Lizozom: Yuvarlak ve uzun bir organeldir.

Koful: Yaşlandıkça büyümekte olan bir organeldir. Hayvan hücrelerinde ise kofullar ufaktır.

Sentrozom: Silindirik yapısı vardır.

Organellerin Ortak Özellikleri

Organellerin hepsi hücrenin sağlıklı ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Hücre içerisinde olması gereken düzenli bölünme bu organeller sayesinde gerçekleşir.