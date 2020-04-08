Organik Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? Organik Aşk nerede çekildi?

Kamil Çetin yönettiği Organik Aşk filminin senaryosunu ise Volkan Girgin yazdı. Organik Aşk filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Aşk hikayesinin yanında komik detaylar filmin içerisinde yer alıyor. Peki Organik Aşk konusu nedir, nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu...

ORGANİK AŞK KONUSU

Bülent, zengin bir ailenin inşaat şirketinden sorumlu beceriksiz oğludur. Ailenin bugün eriştiği zenginliğin tamamı baba Celal'in eseridir. Bülent, Celal'in hayattaki tek başarısızlığıdır. Üstelik bu başarısızlık oğlanın yüzüne vurulmasın diye her ay dünyanın parasını harcamaktadır. Celal için bu gidişata dur deme zamanı gelmiştir.

Babası Celal kendisi gibi sıfırdan hayata başlaması için Bülent'e bir ay müddet verir: Ya adam olacaktır, ya da mirastan men edilecektir! Bu çıktığı yolculukta başına gelen binbir türlü maceradan sonra, yolda karşılaştığı düğünden kaçan gelin Esma ile aşkı bulurken namus davası için peşlerinde olan abisi Davut ile de ayrıca uğraşırlar. Bülent ve Esma hem hayatlarını geçirecekleri organik köyü, hem de organik aşkı bulmuştur.

ORGANİK AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Muğla'nın köylerinde çekildi.

ORGANİK AŞK OYUNCULARI

Gizem Karaca (Merve)

Mustafa Mert Koç

Tarık Papuççuoğlu

Ruhsar Gültekin

Hacı Ali Konuk

Erdi Ünver

Gizem Arıkan

Suat Ülhan

Emre Ertunç

Asuman Dabak