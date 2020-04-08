Organik Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? Organik Aşk nerede çekildi?
Organik Aşk filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'un rol aldığı filmde Bülent ve Esma arasındaki hikaye anlatılıyor. Peki Organik Aşk konusu nedir, nerede çekildi?
Kamil Çetin yönettiği Organik Aşk filminin senaryosunu ise Volkan Girgin yazdı. Organik Aşk filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Aşk hikayesinin yanında komik detaylar filmin içerisinde yer alıyor. Peki Organik Aşk konusu nedir, nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu...
ORGANİK AŞK KONUSU
Bülent, zengin bir ailenin inşaat şirketinden sorumlu beceriksiz oğludur. Ailenin bugün eriştiği zenginliğin tamamı baba Celal'in eseridir. Bülent, Celal'in hayattaki tek başarısızlığıdır. Üstelik bu başarısızlık oğlanın yüzüne vurulmasın diye her ay dünyanın parasını harcamaktadır. Celal için bu gidişata dur deme zamanı gelmiştir.
Babası Celal kendisi gibi sıfırdan hayata başlaması için Bülent'e bir ay müddet verir: Ya adam olacaktır, ya da mirastan men edilecektir! Bu çıktığı yolculukta başına gelen binbir türlü maceradan sonra, yolda karşılaştığı düğünden kaçan gelin Esma ile aşkı bulurken namus davası için peşlerinde olan abisi Davut ile de ayrıca uğraşırlar. Bülent ve Esma hem hayatlarını geçirecekleri organik köyü, hem de organik aşkı bulmuştur.
ORGANİK AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?
Muğla'nın köylerinde çekildi.
ORGANİK AŞK OYUNCULARI
Gizem Karaca (Merve)
Mustafa Mert Koç
Tarık Papuççuoğlu
Ruhsar Gültekin
Hacı Ali Konuk
Erdi Ünver
Gizem Arıkan
Suat Ülhan
Emre Ertunç
Asuman Dabak