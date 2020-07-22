Örtülü Anlam Nedir? Cümle Örnekleri İle Örtülü Anlam Konu Anlatımı

Hem öğrenciler açısından hem de gündelik yaşamda kullanım noktasında örtülü anlam çok önemlidir. Sürekli olarak kullanılır ve hatta bu gerçekleşirken kişi farkında bile olmaz. Ancak söz konusu eğitim olduğunda ve sınavlar açısından bakıldığında, öğrenciler için örtülü anlam etkin şekilde öğrenilmelidir. Özellikle konuyu farklı örnekler üzerinden ele alınarak çok daha iyi biçimde anlatmak mümkün.

Örtülü Anlam Nedir?

Herhangi bir cümle içerisinde açık şekilde söylenmediği halde, cümledeki bazı ifadeler ile beraber cümlenin anlamı üzerinden çıkarılan anlama örtülü anlam denir. Genel olarak örtülü anlam kullanım açısından, ‘de’ bağlacı eşliğinde ele alınır. Aynı zamanda örtülü anlamın kullanıldığı cümleler içerisinde karşılaştırmalar ile beraber aşamalı durumlar da kullanılır. Bu konuda birçok farklı cümle ile beraber örtülü anlam günümüzde oldukça fazla değerlendiriliyor.

Cümle Örnekleri ile Örtülü Anlam Konu Anlatımı

Cümle örnekleri ile örtülü anlam çok daha etkin şekilde anlaşılabilir. Farklı cümleler üzerinden kurulum gerçekleştirilerek örtülü anlamı kavrayabilirsiniz.

‘’Öğretmenler toplantısına annem de gitti.’’

Bu cümleden anlaşıldığı üzere kişinin annesi ile beraber aynı zamanda farklı insanların da toplantıya katıldığı anlaşılıyor. Eğer burada, ‘de’ bağlacı kullanılmasaydı çok başka bir anlam ortaya çıkabilirdi. Ancak cümle içerisinde anne ile beraber öğretmenler toplantısına farklı insanların da katıldığı ortaya çıkıyor.

‘’Ali yine kaza yapmış’’

Bu cümlede örtülü anlam kullanmak amaçlı, ‘yine’ kelimesi değerlendiriliyor. Cümleden anlaşıldığı üzere Ali'nin daha önce de kaza yaptığı örtülü şekilde anlatılıyor. Her ne kadar kaçıncı kazası olduğu söylenmese bile, daha önceden kaza geçirdiği anlaşılmaktadır.

‘’Hava artık yavaş yavaş ısınıyor.’’

Cümleden anlaşıldığı üzere havanın daha önce soğuk olduğu belirtilmektedir. Örtülü biçimde soğuk havanın yerini sıcak havaya bıraktığı anlatılır. Böylece cümle daha kısa şekilde ve daha kolay anlaşılır hale getirilmektedir.

Siz de bu şekilde birçok farklı örnek ele alabilir ve örtülü anlam hakkında değişik cümleler kurabilirsiniz. Bu cümleler doğrultusunda farklı ara kelimeleri ya da bağlaçları değerlendirmek suretiyle, örtülü anlam kelimeleri oluşturmanız mümkün. Böylece dil bilgisinin en önemli konuları arasında yer alan örtülü anlamı çok daha etkin şekilde idrak edebilirsiniz.