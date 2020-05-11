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11.05.2020 - 21:45 |

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır?

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır?

NEY


 

PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları: Bu acı 400 yıl geçse de unutulmazDiyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dürümlü mezrasında 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu 16 yakınını kaybedenler, yaşadıkları acıyı unutamıyor. Terör kurbanlarını mezarlıkta ziyaret edip, dua okuyan Hacı yaman, saldırıda 2 kardeşini, amcası ve 13 kuzenin hayatını kaybettiğini belirterek, "16 yakınımı kaybettim. Bu acı unutulmuyor. 400 yıl geçse de unutulmayacak. Soyumuz var oldukça bu acıyı hep yaşayacağız" dedi.
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