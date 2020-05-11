Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi tablolarında resmedilen insan figürünün elinde hangi müzik aleti vardır?



NEY





