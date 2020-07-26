MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları erken açıklanır mı? - 2020 YKS sonuç tarihi ve tercih günleri
ABONE OL
26.07.2020 - 20:40 |

ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları erken açıklanır mı? - 2020 YKS sonuç tarihi ve tercih günleri

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ile ilgili heyecan iyice doruğa çıktı. ÖSYM tarafından 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı belirtilen sınav sonuçları ile ilgili öğrenciler acaba YKS sonuçları erken açıklanır mı sorusunun cevabını arıyor. İşte YKS sonuçları ile ilgili son durum...

ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları erken açıklanır mı? - 2020 YKS sonuç tarihi ve tercih günleri

YKS 2020 sonuçları için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. 28 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılması beklenen YKS sonuçlarının erken açıklanma ihtimali üzerinde duran öğrenciler; sık sık YKS sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. İşte 81 ilimizde binlerce genç öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

Adaylar YKS sonuçlarının erken açıklanma ihtimalini de göz önünde bulundurarak araştırmalarına başladı. Peki YKS sonuçları erken açıklanır mı?

YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM tarafından belirtilen tarihler genelde o sınavın açıklanması için belirtilen son tarih olarak dikkat çekiyor. ÖSYM son yıllarda yaptığı sonuç açıklama süresince bazı sınavları belirttiği tarihlerden önce adaylara duyurdu. YKS sonuçları içinde benzer bir durum yaşanması mümkün görünüyor. ÖSYM tarafından konuaya dair henüz net bir açıklama yapılmasa da sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağı beklentisi oldukça yüksek...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunun ardından tercihlerin alınacağı tarihlerde belirlenecek. YKS tercihleri online ortam üzerinde yapılacak. Tercihlerin tamamlanmasının ardından ilk aşamada Üniversitelerde yer alan boş kontenjanlar hesaplandıktan sonra ek yerleştirme süreci başlayacak. 

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS KONTENJAN VE TABAN PUANLARI

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (26 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu. Son 24 saatte 1010 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 209 bin 487 oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları erken açıklanır mı? - 2020 YKS sonuç tarihi ve tercih günleri

    ÖSYM duyurdu: YKS sonuçları erken açıklanır mı? - 2020 YKS sonuç tarihi ve tercih günleri

    Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

    Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

    Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

    Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tüm yangınların hepsi kontrol altında

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tüm yangınların hepsi kontrol altında

    Sıradaki Haber