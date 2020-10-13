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13.10.2020 - 12:24 | | İHA

Ot biçerken dehşeti yaşamıştı! 3 ay sonra acı haber

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3 ay önce bahçede ot biçtiği sırada yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 62 yaşındaki Ahmet Özdemir, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ot biçerken dehşeti yaşamıştı! 3 ay sonra acı haber

Olay, 12 Temmuz Pazar günü Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi Altındere yolu üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 54 EY 775 plakalı otomobilin sürücüsü tır ile çarpışmamak için direksiyonu çevirmesi sonucu yoldan çıkarak o esnada tarlada çalışmakta olan 62 yaşındaki Ahmet Özdemir’e çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Ot biçerken dehşeti yaşamıştı 3 ay sonra acı haber

Ahmet Özdemir, tedavi gördüğü hastanede 90 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Özdemir'in ölümü ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Ahmet Özdemir'in cenazesinin Hasanbey Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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