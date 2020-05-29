Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası otobüs seyahati hangi tarihte başlayacak?

Normalleşme adımları ile birlikte merak edilen konular arasında otobüs seferlerinin başlayacağı tarih de yer alıyor. Türkiye'nin 4 büyük özel otobüs firması Milliyet.com.tr'ye açıklama yaptı. Dün gerçekleşen kabine toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seyahat yasağının biteceği tarihi açıkladı.Peki otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında şu açıklamayı yaptı;

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.

Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu.

Firmalardan yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak.

Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.