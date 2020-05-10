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10.05.2020 - 12:28 | | DHA

Otomobil hırsızlarına operasyon! Böyle yakalandılar

İstanbul Ataşehir'de hırsızlık amacıyla girdiği evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çalıp parçalarına ayıran şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin çaldığı otomobili parçalarına ayırdığı sırada polisin yaptığı baskın kameraya yansıdı.

Otomobil hırsızlarına operasyon! Böyle yakalandılar

Edinilen bilgiye göre Ataşehir'de ikamet eden O.K. 29 Nisan tarihinde evden çalınan kontak anahtarıyla park halindeki otomobilinin çalındığını polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceledi. Eşkal ve kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları takibin ardından şüphelilerin çaldıkları otomobili Tuzla Kayış Dağı Mahallesi üzerinde bulunan bir depoya götürdüğünü tespit etti. Polis, 7 Mayıs'ta depoya operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Alişan K. ve Süleyman K. 'nın otomobili çalarak depoya getirdiği diğer şüphelilerin ise parçalarına ayırdığı öğrenildi. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Alişan K. ve Süleyman K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden Ali B. ve Yusuf D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

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