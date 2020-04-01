Özel araçla seyahat etmek yasak mı? Özel araçla şehirler arası seyhat etmek için izin belgesi almaya gerek var mı?

Şehirler arası seyahatler corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklandı. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşlar sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından alınan yeni tedbirler kapsamında şehirler arası seyahatlerde valilik iznine tabi tutuldu. Bu kapsamda bulundukları şehirlerden memlektelerine seyahat etmek isteyen vatandaşlar özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı, izin belgesine gerek var mı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki özel araçla şehirler arası seyahat etmek için izin belgesi almaya gerek var mı? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YAPILABİLİR Mİ?

Koronavirüs salgınına karşı “valilik izni” ile şehirlerarası seyahat dönemi Cumartesi 17.00 itibarıyla resmen başladı. Özel araçla seyahat ise yasaktan muaf tutulurken, otobüs ve uçak ile şehirlerarası seyahatler artık valiliklerin özel iznine tabi olacak. İçişleri Bakanlığı’nın Cumartesi gecesi yayımladığı genelge uyarınca otobüs ile şehirlerarası seyahat için vatandaşların valiliklerden izin alması gerekecek.

Milliyet’in İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, şehirler arası eşya, mal, yük taşımacılığı devam edecek, ancak şehir giriş çıkışlarında özel araçlar da dahil olmak üzere tüm araçlarda denetim yapılacak.

Kapsam tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam yaptığı açıklama ile, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda koranvirüsle mücadele kapsamında alınan yedi yeni tedbir kararını kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan’ın “şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır” ifadesi kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Özellikle sosyal medyada özel araçla seyahatlerin kapsamda olup olmadığı merak edilirken, gece İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen ek genelgede, sadece otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin tedbirler yer aldı.

Dün saat 17.00 itibarıyla iller arası otobüs seferlerinin valilik iznine bağlandığı belirtilen genelgede, “Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir” denildi. Genelgede tedbirler şöyle sıralandı:

İzin belgesi

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi düzenlenecektir.

Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak.